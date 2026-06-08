永遠じゃない！ 世界遺産が消えるとき 一度、世界遺産リストに登録されたら永遠に安泰かというと、残念ながらそうではありません。登録の根拠となる「顕著な普遍的価値（OUV）」が損なわれたと判断されれば、世界遺産リストから削除されることもあります。実際に削除されるのはごく稀ですが、現在までに3件の事例があります。 最初に削除されたのは、オマーンの「アラビアオリックスの保護区」です。オマーン