BMSGに所属する8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELが、2026年6月7日（日）に東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催した追加公演をもって、全国4都市11公演にわたるグループ初の全国アリーナツアー「MAZZEL 1st Arena Tour 2026 ”Shall we hit the Banquet?”」を完走した。本ツアーは、4月25日（土）の兵庫・GLION ARENA KOBE公演を皮切りに開幕。当初予定されていた全9公演がソールドアウトを記録し、その大きな反響を受