＼不調に悩まされない体になる更年期のしくみ／ 閉経してエストロゲンが減少したら女性としてどうなるの？ ホルモンは体内環境を保つ調整役 エストロゲンは美と健康に欠かせない、女性にとって大切なホルモン。でも、閉経後に卵巣が機能しなくなり、エストロゲンの分泌が減少したらどうなるのでしょうか。不安になる前に、そもそも「ホルモン」とはなんなのか、まずはその実態から知っておくといいかもしれません。 ホ