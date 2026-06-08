米株価指数先物下げ縮小、トランプが鎮静化図る 東京時間07:31現在 ダウ平均先物JUN 26月限50898.00（-38.00-0.07%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7395.25（-5.25-0.07%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限29022.00（-4.50-0.02%） 米株先物は下げをやや縮小。イランのイスラエル攻撃でも交渉は順調で合意には影響しないと発言、市場の鎮静化を図った。