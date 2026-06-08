日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2840（-10.0-0.35%） ホンダ1427（-17.5-1.21%） 三菱ＵＦＪ3192（-27-0.84%） みずほＦＧ7631（-85-1.10%） 三井住友ＦＧ6188（-42-0.67%） 東京海上6927（-69-0.99%） ＮＴＴ146（0.00.00%） ＫＤＤＩ2626（-25.5-0.96%） ソフトバンク211（-0.7-0.33%） 伊藤忠1832（-41.5-2.2