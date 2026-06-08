【本日の見通し】ドル全面高の流れが続くか 注目された先週末の5月米雇用統計は、かなりしっかりした伸びとなった。ドル円は160.34円までドル高が強まる展開となった。非農業部門雇用者数が、予想の前月比+9万人を大きく上回る17.2万人となり、3月分、4月分も大きく上方修正された。3カ月連続での非農業部門雇用者数の高い伸びを受けて、米雇用市場の回復傾向がはっきりしたことで、ドル買いの動きが広がった。