東京・秋葉原で行なわれた「ADC Japan」 Digital Audio Laboratoryの連載においては、「Windowsは普通にオーディオを再生するとカーネルミキサーを経由するため音質が劣化する」という問題点を何度も指摘してきた。まあWASAPIを使うことでそれを回避することは可能だが、いよいよWindowsが「ASIO」に標準対応する可能性が出てきたようだ。 この話を知ったのは、6月1日から3日まで、東京・秋葉原で行なわ