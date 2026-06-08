◆米大リーグドジャース―エンゼルス（７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ナ・リーグ西地区首位を快走するドジャースが今季初の２ケタ失点を喫した。７回までに１２失点となっている。同じロサンゼルス都市圏を本拠地とするエンゼルスとの「フリーウェー・シリーズ」第３戦。この日は１０連戦ラストの試合となったが、先発のシーハンが２回途中３安打２失点でＫＯされると、４回には３番手トライネ