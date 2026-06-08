毎晩帰ってくるたびに始まる愚痴タイム…笑顔で聞き続けるのって結構しんどいですよね。しかもSNSで判明した愚痴の長い歴史。これは新婚のテンションも下がってしまいそうです…。ポジティブに捉えようという健気さは十分伝わってくるのですが、さすがにこのまま我慢し続けるのには限界があるのではないでしょうか…。>>【まんが】愚痴ばかりの夫(ウーマンエキサイト編集部)