俳優の高橋克典（61）が5日、自身のブログを更新。連日のチャーハン作りに励む自宅ショットを披露した。【写真】息子のためにキッチンでチャーハン作りに励む高橋克典高橋は、最近始めたこととして「料理」を挙げており、理由について「身体大きくしたいのにあまりごお米を食べない息子に、少しでも食べてもらいたいと思いまして」（※原文ママ）と明かしていた。この日の投稿では、「で、今日も」と題し、「今日はいただい