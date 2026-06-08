イランは7日夜、イスラエルにミサイルを発射したと発表しました。イスラエル軍は迎撃したとしています。イランの革命防衛隊は7日、イスラエルの空軍基地を標的に弾道ミサイルで攻撃したと発表しました。ロイター通信などによりますと、イランがイスラエルにミサイルを発射するのは、4月にアメリカとイランが停戦合意して以来、初めてです。イスラエル軍はすべてのミサイルを迎撃したとしています。このイランの攻撃の前にイスラエ