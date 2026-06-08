高級サボテンが詐欺未遂に 高松市のホームセンターで販売されていたサボテンの値札を貼り換え購入しようとした詐欺未遂の容疑で会社員の男（26）が逮捕されました。 【写真を見る】27万5000円で販売「高級サボテン」を3938円の値札に貼り換え購入しようとした詐欺未遂、会社員の男（26）を逮捕...品種は「オペルクリカリア・ヒファエノレイス」【香川】 店員に見破られる… 警察によりますと、男は今月7日午後4時5