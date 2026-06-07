不整脈の中には、脳梗塞や心不全を引き起こす危険なものもあります。特に心房細動は健康寿命に大きな影響を与える不整脈の一つで、自覚症状がないまま進行し、脳梗塞を発症して初めて気づくケースも少なくありません。危険な不整脈の特徴や発症リスクについて、山本先生に伺いました。 編集部 危険な不整脈もあるのですか？ 山本先生 もちろんあります。代表的なものは「心房細動」で、脳梗塞や心不全の原因とな