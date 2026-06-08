日本代表を支えるテクニカルスタッフ。メンバーの一人、中下征樹氏は2021年から日本代表のテクニカルスタッフを務めている。2014年から2018年まではサンフレッチェ広島でテクニカルスタッフを務めており、森保監督との縁も深い人物だ。テクニカルスタッフは自チームや対戦相手を分析し、まずは膨大なデータを収集。そのデータをもとにコーチングスタッフと連携しながら、どう勝っていくのかという道筋を決めていく。「攻撃、守