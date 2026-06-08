フェイエノールトは7日、ロビン・ファン・ペルシ監督との契約を解消したことを発表した。現在42歳のファン・ペルシ監督は現役時代、フェイエノールトのアカデミーで育ち、同クラブでプロデビューを飾った。その後アーセナル、マンチェスター・ユナイテッドとプレミアリーグの名門で長らく活躍。フェネルバフチェを経て、2018年冬には古巣フェイエノールトへ帰還し、2019年夏に現役を引退。現役引退後はフェイエノールトでコ