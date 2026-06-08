2026年6月3日、中国メディア・都市快報は、米アパレル大手・ナイキが中国市場で7四半期連続の減収に陥り、従来の成功モデルが消費ニーズの変化に対応できず構造的危機に直面していると報じた。記事は、ナイキの25年12月〜26年2月期（26年5月期第3四半期）の大中華圏における収益が前年同期比で10％減少し、7四半期連続のマイナス成長となったと紹介。5月時点で時価総額がわずか数カ月の間に約315億ドル（約5兆円）消失し、アディダ