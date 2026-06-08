阪神は前日7日に降雨中止になった楽天との最終戦を行う。目下2連勝中の同カードで3戦全勝なら、21年の楽天生命パーク以来5年ぶり。甲子園では05年、15年に続く11年ぶり3度目になる。注目選手にはルーキーの立石を挙げたい。5日の楽天戦で待望の甲子園初打点。翌6日には5回の適時打でチーム唯一の得点をマーク。自身2度目の勝利打点と、本拠で調子を上げている。阪神新人の2試合連続勝利打点なら23年9月6、8日の森下以来。甲