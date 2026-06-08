北の大地・北海道を拠点に活動するアイドルグループ「限りなく白く」が、初の全国流通盤シングル『青春の種』をリリースした。待望の全国進出という華やかな光の裏で、メンバーの二葉優莉愛がソロインタビューで語ったのは、「届いてしまうこと」へのリアルなプレッシャーと、かつて夢を諦めかけた自分自身の過去、そしてステージにかける真っ直ぐな覚悟だった。（「推し面」取材班）全国のCDショップに自分たちの作品が並ぶ。