幌尻岳（北海道平取町提供）日本百名山の一つ、北海道・幌尻岳（2052メートル）の登山人気が高まっている。2024年に国立公園に指定された日高山脈一帯の最高峰だが、アイヌ民族にとっては信仰対象だ。登山客にも自然に畏敬の念を抱く精神文化を知ってほしい―。地元関係者は情報発信を通じ、理解醸成に向けた取り組みを進める。（共同通信＝小松陸雄）山頂には海水湖があり昆布が生える、登ったら戻れなくなる、シロクマがいる