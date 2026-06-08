7日に雨天中止となった阪神―楽天の1カードが行われる。きょう8日も天気予報は微妙で2日連続中止となれば14年のヤクルト―ロッテ戦（神宮）、DeNA―日本ハム戦（横浜）以来12年ぶりの珍事となる。楽天の先発はスライド登板となる藤井。阪神戦は過去2試合に登板し1勝0敗。防御率0・68と安定した成績を残している。甲子園では24年6月6日に7回1/3を投げて3安打1失点で勝利投手にもなっている。阪神の主砲・佐藤とは昨年3打数1安