「ドジャース−エンゼルス」（７日、ロサンゼルス）ドジャースが６番ラッシング、７番ウォードの２者連続弾で猛追。１点差に迫った。５点を追う六回、四球と相手のエラーでチャンスを作ると、ラッシングが右中間に８号３ランを放つと、続くウォードも右中間へ２号ソロをたたき込んだ。４月１９日にメジャー初出場のメジャー出場７戦目の新人の活躍もあり、１点差に。本拠地は熱狂に包まれた。