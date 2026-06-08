昨年、発売直後から「買えない」「売り切れていた」と話題を集めたミスタードーナツの「もっちゅりん」が、今年も帰ってきました。名前からしてすでにただ者ではない“もっちゅりん”。もちもちでも、むちむちでも、もっちりでもなく「もっちゅり」。いったいどんな食感なのか、そして今年登場した新作「いちご」は買いなのか。今回は「きなこ」「みたらし」「いちご」の全3種類を実食し、それぞれの味わいや食感、おすすめ度を正