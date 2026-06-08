「ありがたいなと思って……」お笑いコンビ・フットボールアワーの岩尾望が、相方・後藤輝基の“コンビ愛”エピソードを語った――。フットボールアワー(左から岩尾望、後藤輝基)○「やりにくくない?」と逡巡していた後藤だったが…5月30日に更新されたYouTubeチャンネル『ざっくりYouTube』では、岩尾プロデュースの音楽イベント「IWA ROCK」の話題に。昨年10月に行われたイベントには、以前から親交があるDragon Ash、ACIDMAN、R