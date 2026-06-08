元阪神・桧山進次郎さん伝授…打席での好結果に繋がる準備とチームでの共有試合で緊張してしまい、普段通りのスイングができないと悩む選手は多い。プレッシャーがかかる場面で結果を出すには、どのような準備が必要なのだろうか。阪神一筋22年間プレーし、持ち前の勝負強さで「代打の神様」と称された桧山進次郎さんが「心を整える方法」を伝えている。まずは自分自身を知り、不安材料を払拭してから打席に入ることが重要にな