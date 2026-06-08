ヨネックスレディス女子プロゴルフの国内ツアー・ヨネックスレディス最終日が7日、新潟県のヨネックスCC（6483ヤード、パー72）で行われ、プロ2年目の22歳、吉田鈴（大東建託）がツアー初優勝を飾った。優勝賞金1620万円だけでなく、副賞としてトヨタ自動車の「カローラツーリング」やコシヒカリ6俵が贈られている。吉田は単独首位から出て3バーディー、2ボギーの71で回り、後続に2打差をつける通算8アンダーで逃げ切った。