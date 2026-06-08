演じること「家庭でも『この場面はどんな気持ちでセリフを言えば良いのかな』と相談できるのは、夫婦ならではですね。監督と役者は通常、撮影現場でしか話し合えませんから。場所や時間を問わず、主人と役柄について話せる環境はありがたいなと思っています」「私の役柄は、姉妹を受け入れる民宿の女将(おかみ)の一人です。実は共同で民宿を営んでいる二人の女性も姉妹（遠藤は妹役）。心がトゲトゲしている宿泊客の若い姉妹が遅く