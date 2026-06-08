これは友人A子から聞いた話です。A子は「頼まれたら断れない性格」で周囲の依頼を引き受け続けていました。次第に負担は増え、心身ともに限界に。勇気を出して線引きをした結果……？ A子はどうやって自分の時間と心の余白を取り戻していったのでしょうか。 「断れない人」に自然と集まる依頼 A子は昔から、頼まれると断るのが苦手なタイプでした。 職場でも「これお願いできる？」と声をかけられると、「今は少し忙しいけど