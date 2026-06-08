ミヤギテレビの武田玲子アナウンサーが5日、自身のインスタグラムを更新。教師役を務めたドラマで人気を博した2人が並んだショットを投稿した。 【写真】嵐を巻き起こす先生が降臨北野広大＆伊達仙八郎が杜の都で実現 慶応大卒で2006年入社の武田アナは、ミヤギテレビの「OH！バンデス」の木、金曜の司会を務めている。総合司会は歌手・さとう宗幸。7日に仙台で行われた映画「Piccola felicita ～小さな幸せ&#