タレントの松中みなみ(40)が7日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を経て、退院したことを報告した。 【実際の写真】松中の産後5日後のお腹人1人分ぐらい減ってる！ 松中は「先日無事に退院しました 初めて尽くしの日々が楽しみ！」と題して、出産から退院までの日々を写真と動画で報告した。1枚目には第1子を愛おしそうに抱えたショットを添え、また産前のお腹と産後5日でお腹の幅が大きく変わった様子を動画と写真