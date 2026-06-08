NEXER社とTika(ティカ)がこのほど、全国の男女1000人を対象に「水着が似合う女性芸能人・男性芸能人」についてのアンケートを実施し、結果を公表した。 【調査結果】水着が似合うと思う女性芸能人4位以下もスタイル抜群なメンバー 女性芸能人の第2位には女優の綾瀬はるかがランクイン(79票)。「スタイルがよくて健康的」「透明感のある肌が眩しいから」と、スタイルの良さや素肌に言及する声が多かった。第3位