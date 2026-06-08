鹿児島の嵯峨理久が左足で豪快ミドル弾鹿児島ユナイテッドFCは6月7日、J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド第2戦でブラウブリッツ秋田と対戦し、2-0で勝利した。今季J1ファジアーノ岡山から期限付き移籍で加入したMF嵯峨理久が左足で2得点目を挙げた。豪快なミドル弾にSNS上では「利き足でない左で」「思わず声が出てしまうゴラッソ」といった反響を呼んでいる。鹿児島は前半30分にFW河村慶人が先制点を奪って試合を有利に