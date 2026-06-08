セルティックの旗手怜央が移籍を希望スコットランド1部セルティックの元日本代表MF旗手怜央の退団が既定路線となっているようだ。スコットランド紙「グラスゴー・タイムス」は現地時間6月7日、旗手が「今夏の移籍を希望しているとクラブに直訴した」と報じた。旗手は2021年12月にJ1川崎フロンターレからセルティックに加入後すぐに主力として定着。公式戦189試合に出場し、5度のリーグ戦優勝など数々のタイトル獲得に貢献して