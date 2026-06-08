オーバークロック関連サイト・Xtreme SystemsのPickleRick氏が「GPUのオーバークロックはかつてのように自由な調整がしづらい時代に入っている」と述べ、NVIDIAのフラッグシップGPUであるGeForce RTX 5090でメーカーの制約を超えたオーバークロックを可能にする改造手法を検証しています。External clock generation on RTX 50 serieshttps://www.xtremesystems.us/post/external-clock-generation-on-rtx-50-seriesPickleRick氏が