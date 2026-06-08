秋元康氏がプロデュースする男性アイドルプロジェクト「Ｃｌｏｕｄｔｅｎ」の碩大翔（せき・やまと）が、活動開始から約１か月を迎えた。東京・台場の専用劇場がオープンする８月２日に向けて、現在は関東各地の商業施設でお披露目イベントを開催中。「Ｃｌｏｕｄｔｅｎの顔になりたい」との思いを胸に、日々奮闘している。１２年のサッカー経験を持つスポーツマンらしく、誰とでも明るくはつらつとした振る舞いで接するナ