■水沢、親友の道枝に「『琥珀だな』と感じました」7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が主演、安斉星来がヒロインを務める映画『うるわしの宵の月』（10月23日公開）の新キャストが発表され、水沢林太郎らの出演が決定。水沢のコメントが公開された。また、最新予告も解禁された。【画像】美しさが似てる…実写映画化される『うるわしの宵の月』原作今作は、やまもり三香氏の人気漫画の実写化。道枝は完璧なルックスを誇る