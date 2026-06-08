カラフルで栄養もたっぷりの夏野菜。サラダに蒸し物に炒め物に…様々なおいしい食べ方がありますが、季節の恵みをめいっぱい楽しみたいなら、“保存食”にしてみては？料理家・発酵研究家の真藤舞衣子さんによるコラムとレシピを、『別冊天然生活真藤舞衣子さん梅仕事と四季の保存食』（扶桑社）から一部抜粋・再編集して紹介します。“つくりおき”を超えた暮らしの楽しみ庭や畑、そして市場に色とりどりの夏野菜があふれはじ