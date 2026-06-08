日本テレビ系全国18局ネットで放送されている『キユーピー3分クッキング』（月〜土前11：45〜前11：55）では、レシピレベルの3段階表記や調理時間の目安表記を新たに行うことを発表した。【番組カット】8日からスタート！3段階表記＆目安時間がわかる画面同番組では、多くの視聴者にさらに役立つことを目的に、現代の家庭料理の実態を把握する「家庭料理国民調査」を実施した。同調査では、料理を日常的に行っている人の多く