お笑いコンビ、おぎやはぎ小木博明（54）が4日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に相方の矢作兼（54）とともに生出演。好きな女性タレントを明かした。今放送のゲストはみなみかわと相席スタートの山添寛。「嫌い」と発言したタレントが炎上に巻き込まれる昨今、逆に「好き」を言っていこうという企画。矢作が「好きな女性タレントいっちゃうかな」と前置きした上で長澤まさみだと主張。