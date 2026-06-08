乃木坂46の5期生・一ノ瀬美空が8日までに、自身のブログを更新。グループの42枚目シングル「是非に及ばず」（7月22日発売）において初の表題曲センターを務めることになった思いをつづった。【撮り下ろし】プロすぎ！あざとかわいすぎるポーズを披露した一ノ瀬美空『花守』と題したブログで一ノ瀬はまず「先程放送された乃木坂工事中内で発表がありましたが、42枚目のシングルでセンターを務めさせていただくことになりました