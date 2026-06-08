裏表のない爽やかな気質で誰からも愛される週。仕事も頑張るあなたのために知恵を貸してくれる人が現れます。当たり前に受け止めず感謝の気持ちをしっかり示しましょう。金運は週末から低め。高価な買い物は見送ると○。恋愛は紹介や趣味繋がりに楽しい出会いがありそう。