小さな幸せがたくさん舞い込む週。また懐かしい人が開運パーソン。仕事などで有益な情報をもたらしてくれるかも。美容は股関節のリンパマッサージでスッキリボディを手にできます。金運は目利きに優れ買い物をエンジョイできそう。恋愛は近くに運命が潜んでいそう。