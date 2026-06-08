幸運週。仕事はリーダー手腕を発揮し円滑に作業を進めていけそう。メジャーな舞台に進出できる暗示も。金運は使っても入ってくる星回り。買い物運も最強。健康は悪習慣を断ち切る好機。ストイックに頑張って。恋愛は自分主催の飲み会などで運命の出会いを引き寄せそう。