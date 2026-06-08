多忙な週。仕事は一気にあなた経由で案件が舞い込みミスしがち。プライオリティを心がけ合理的にこなしましょう。健康は腹痛に注意。食中毒にも気をつけて。金運は新たな財テクや計画的な貯蓄スタートにツキあり。恋愛はグローバルな活躍をしている人物と進展しそう。