コミュニュケーション能力が高まる週。どこに行ってもムードメーカー的存在になりそう。また仕事はクリエイティブな職種にツキあり。温めてきたアイディアなど早めに表にアピールして。金運は人の買い物に付き合うと浪費しそう。恋愛はフェロモンに溢れモテる暗示が。