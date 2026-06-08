社会との関わりがテーマとなる週。自分にあうワークスタイルを発見できそう。対人面は波乱。いつもと同じ言動がネガティブに取られがち。親しくない相手との会話は慎重に。恋愛はパートナーとの関係がこじれる恐れが。まったりできるスポットに足を運ぶことが回避策。