自分ファーストで行動できる週。また転職など新天地のチャレンジにツキあり。有益なアドバイスやチャンスをもたらしてくれる人物も現れます。金運はまずまずですが交際費はケチらないこと。恋愛は行きつけのお店や居心地のいいスポットにユニークな出会いが潜んでいそう。