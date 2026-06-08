家族との関わりがテーマとなる週。家業を継ぐ話が浮上したり家庭と仕事の両立に悩む気配も。また対人面は疎遠になっていた人と交流が復活します。蟹座もラッキーパーソンに。金運は趣味やレジャーなど楽しいことへの計画貯蓄にツキあり。恋愛は身近な人と進展しそう。