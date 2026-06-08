マインドが安定し穏やかに過ごせる週。イマイチだった体調面も回復していきます。仕事はスキルを活かせる職種にチャンスが潜んでいます。新たな資格取得も○。金運は不意な出費に注意。黒いお財布が回避アイテムに。恋愛は初対面から妙に会話が弾む相手と進展しそう。