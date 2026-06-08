夢が叶う週。フレキシブルに動くことで更に幸運を呼び寄せられそう。仕事はサイドビジネスや新たなスタートを切る好機。臆せず前に突き進みましょう。金運は予想外の報酬を手にできる暗示が。恋愛は自己中で面倒な人に惹かれがち。クールでフレンドリーな人が本命に。