何事も自信を持ち挑むことが幸運を引き寄せる週。仕事もダメ元でのチャレンジに成功が潜んでいます。ただ、転職や独立は勢いで動くと後悔するかも。金運は○。情報を駆使しながら賢く消費できます。恋愛はグループ交際やフレンドリーな付き合いから本命が出現しそう。